Два человека погибли в Пуховичском районе — «Киа Рио» влетела в дерево

Смертельное ДТП случилось утром 17 августа в Пуховичском районе Минской области.

Около 11 часов на грунтовой дороге между деревнями Красный Октябрь и Осовок автомобиль «Киа Рио» на закруглении выехал на полосу встречного движения, а затем врезался в придорожное дерево.

На месте погибла 27-летняя женщина, ехавшая на заднем сиденье. Она не была пристегнута. Водитель, 36-летний минчанин, скончался по дороге в больницу.

По предварительной информации, водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УВД Минского облисполкома.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен прав.