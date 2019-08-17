Первый городской социальный фестиваль пройдет в Минске 1 сентября

1 сентября в Минске впервые состоится городской социальный фестиваль IBB JubiläumsFest. Он объединит 50 образовательных ивентов, которые пройдут в Минском международном образовательном центре им. Йоханнеса Рау (IBB Минск).

Особенность фестиваля — все мероприятия являются обучающими, социально-значимыми и открытыми. На протяжении дня образовательные, социальные и экологически дружественные проекты проведут ивенты, которые будут доступны всем желающим абсолютно бесплатно.

«Фестивали могут не только развлекать, но и образовывать. Мы решили провести IBB JubiläumsFest, чтобы дать возможность белорусским общественным инициативам собраться в одном месте и рассказать о важных проектах жителям Минска. Социальный маркет, изучение жестового языка, лекции и кинопоказы о дислексии, правах женщин и людях с инвалидностью — эти и многие другие мероприятия смогут посетить гости фестиваля IBB JubiläumsFest», — рассказала директор IBB Минск Сабрина Бобовски.

Мероприятия развернутся на восьми площадках образовательного центра вместимостью от 30 до 200 человек. Центром фестиваля станет образовательно-развлекательная площадка «Европа», где в течение дня пройдут публичные лекции, воркшопы, кинопоказы и ток-щоу.

Во время фестиваля каждый желающий сможет пройти экспресс-курс немецкого языка вместе с Goethe-Institut Minsk в передвижной библиотеке на колесах DeutschExpress. ПЭН-центр устроит многоязычный марафон о белорусской литературе. Белорусское общество глухих научит гостей жестовому языку и познакомит с «немым» искусством. А «Радыё Свабода» пригласит на мастер-класс о том, как делать stories и визуалы в Instagram.

В рамках фестиваля состоится интерактивная дискуссия на тему фетфобной рекламы от инициативы «Больше тела». Проект «Живая библиотека» проведет игру «Другой взгляд» на тему социального неравенства. Гости посетят открытые лекции и дискуссии от известных белорусских инициатив: «Маршируй, детка!», «Ее права», Dyslexia Belarus, Белорусское общество Красного Креста, «Ахова птушак Бацькаўшчыны», Торба Шоу и др.

Пройдут бесплатные показы белорусских и немецких фильмов на социальную тематику, а также литературные чтения. Инициатива Minsk Impro проведет открытый мастер-класс по основам импровизационного театра. А международный театральный проект HomoCosmos покажет спектакль «Камера, которую дала мне мать» (18+).

На фестивале будет работать социальный маркет, представленный белорусскими социальными предприятиями.

На террасе IBB Минск ресторан Westfalia предложит гостям европейский стрит-фуд и напитки. Здесь же пройдет кулинарный мастер-класс.

Для маленьких гостей IBB JubiläumsFest будет организована детская зона. Юные посетители фестиваля смогут поучаствовать в арт-пленэре совместно с МОО «Взаимопонимание», мастер-классе по рисованию на воде и приготовлению печенья, а также посетить активности от ЮНИСЕФ.

Музыкальную атмосферу IBB JubiläumsFest создадут минские диджеи DJ Smok и DJ Plavsky. А центральным мероприятием IBB JubiläumsFest станет дискуссия «Как искусство спасет ваш социальный проект» с участием известных представителей белорусского арт-сообщества.