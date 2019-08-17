Ермошина: пикеты нельзя проводить там, где они действительно могут мешать

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина предлагает минимизировать и конкретизировать места, где проведение предвыборных пикетов запрещено.

Запрещенными для проведения пикетов местами могут быть подходы к поездам, платформы автовокзалов и подобные объекты, где пикеты действительно могут мешать. Что касается остальных мест, они должны быть открыты для предвыборной агитации, заявила Ермошина 17 августа на форуме «Белой Руси», посвященном парламентским выборам.

Решение о запрете проведения предвыборных пикетов в тех или иных местах принимают местные исполкомы. При принятии таких решений председатель Центризбиркома считает недопустимым использование общих формулировок — например, «на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность граждан».