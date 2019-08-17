Ехавший на пожар автомобиль МЧС попал в ДТП, погиб человек

ДТП с участием служебного автомоибиля МЧС произошло рано утром 17 августа в Копыльском районе.

Служебный УАЗ ехал на пожар по трассе Р-91, у автомобиля была включена световая и звуковая сигнализация. Возле деревни Бобовня УАХ столкнулся с легковой «Тойотой», которая выезжала на трассу со второстепенной дороги.