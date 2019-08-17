Ехавший на пожар автомобиль МЧС попал в ДТП, погиб человек
Просмотров: 769
ДТП с участием служебного автомоибиля МЧС произошло рано утром 17 августа в Копыльском районе.
Служебный УАЗ ехал на пожар по трассе Р-91, у автомобиля была включена световая и звуковая сигнализация. Возле деревни Бобовня УАХ столкнулся с легковой «Тойотой», которая выезжала на трассу со второстепенной дороги.
В результате столкновения погибла водитель «Тойоты», а пассажир получил травмы. До прибытия скорой помощи спасатели оказывали пострадавшим первую медицинскую помощь,