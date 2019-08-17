Ехавший на пожар автомобиль МЧС попал в ДТП, погиб человек

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ДТП с участием служебного автомоибиля МЧС произошло рано утром 17 августа в Копыльском районе.

Служебный УАЗ ехал на пожар по трассе Р-91, у автомобиля была включена световая и звуковая сигнализация. Возле деревни Бобовня УАХ столкнулся с легковой «Тойотой», которая выезжала на трассу со второстепенной дороги.

В результате столкновения погибла водитель «Тойоты», а пассажир получил травмы. До прибытия скорой помощи спасатели оказывали пострадавшим первую медицинскую помощь, сообщается в твиттер-аккаунте МЧС.
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Тэги: ДТП МЧС Город: Копыль

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