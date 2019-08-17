«Белая Русь» планирует выдвинуть порядка 80 кандидатов в депутаты

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Республиканское общественное объединение «Белая Русь» выдвинет 80 кандидатов на предстоящих выборах в Палату представителей Национально собрания. Об этом 17 августа журналистам.

«Что касается кандидатов в депутаты, мы не знаем, сколько будет зарегистрировано именно членов нашей организации кандидатами в Палату представителей, но мы их выдвигаем порядка восьмидесяти», — сообщил председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько, передает канал СТВ.

17 августа в Минске прошел форум «Белой Руси», посвященный предстоящим выборам. В мероприятии приняло участие около 300 активистов общественного объединения.

«Мы сегодня собрались, чтобы утвердить людей наблюдателями и направить их на работу в избирательные участки, работниками комиссий», — отметил Давыдько.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: Белая Русь выборы в парламент-2019 Персона: Геннадий Давыдько

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