В 82% объектов торговли и общепита Минска, проверенных санэпидслужбой, выявлены нарушения

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В Минске сотрудниками санэпидемслужбы за семь месяцев 2019 года обследовано 2308 объектов торговли и общественного питания. Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении продовольственного сырья и пищевой продукции выявлены на 1893 объектах — это 82% от числа обследованных, сообщает столичная санэпидслужба.

Было исследовано 3630 проб пищевой продукции по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и токсикологическим показателям. Выявлено 137 проб, не соответствующих установленным требованиям. В основном это молокосодержащая и рыбная продукция, бахчевые культуры, сухофрукты, овощные салаты, а также масложировая продукция и кулинарные изделия.

Обнаруженная опасная продукция общим весом более 9 тонн изъята из обращения. К административной ответственности в виде штрафа привлечено 648 должностных и юридических лиц.
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Тэги: санитарные нормы торговля общепит Город: Минск

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