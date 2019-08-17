На выборах в парламент каждый глава участковой комиссии заработает 880 рублей

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Большая часть средств, выделенных из бюджета на проведение парламентских выборов, пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий.

На эти цели планируется потратить более 17 млн рублей из 22,22 млн рублей, зарезервированных на всю кампанию.

Как сообщила 17 августа на предвыборном форуме «Белой Руси» председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, каждый член избирательной комиссии за работу в день выборов получит на руки 76 рублей.

«Чистая зарплата председателей участковых комиссий за 30 дней работы составит 880 рублей. Около 1770 рублей чистыми предусмотрено на оплату труда председателя окружной избирательной комиссии за 60 дней работы», — рассказала Ермошина, сообщает агентство «Минск-Новости».

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Лидия Ермошина

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