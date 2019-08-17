На выборах в парламент каждый глава участковой комиссии заработает 880 рублей

Большая часть средств, выделенных из бюджета на проведение парламентских выборов, пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий.

На эти цели планируется потратить более 17 млн рублей из 22,22 млн рублей, зарезервированных на всю кампанию.

Как сообщила 17 августа на предвыборном форуме «Белой Руси» председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, каждый член избирательной комиссии за работу в день выборов получит на руки 76 рублей.