В воскресенье, 18 августа, в Минске ожидается до 23 градусов тепла и без дождей

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В воскресенье, 18 августа, в Минске ожидается переменная облачность и до 23 градусов. Такой прогноз приводит Белгидромет.

Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла, днем — 21-23 градуса. Дождей не прогнозируется. Утром возможен слабый туман.

Преимущественно сухая погода установится в воскресенье в целом по Беларуси. Небольшие кратковременные дожди пройдут только ночью в отдельных восточных районах, а днем — по северо-западу страны.

Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов тепла, днем — плюс 20-26, а по юго-западу и до 28 градусов, отмечает агентство «Минск-Новости».
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Тэги: погода прогноз погоды Город: Минск

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