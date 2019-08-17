В воскресенье, 18 августа, в Минске ожидается до 23 градусов тепла и без дождей
В воскресенье, 18 августа, в Минске ожидается переменная облачность и до 23 градусов. Такой прогноз приводит Белгидромет.
Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла, днем — 21-23 градуса. Дождей не прогнозируется. Утром возможен слабый туман.
Преимущественно сухая погода установится в воскресенье в целом по Беларуси. Небольшие кратковременные дожди пройдут только ночью в отдельных восточных районах, а днем — по северо-западу страны.
Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов тепла, днем — плюс 20-26, а по юго-западу и до 28 градусов, отмечает агентство