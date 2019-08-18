В Одессе опознали нескольких погибших в гостинице «Токио Стар»

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Изъятые при вскрытии образцы погибших во время пожара в гостинице «Токио Стар» отправили в лаборатории. Часть погибших уже опознана.


Четырнадцать граждан Беларуси проживало в отеле «Токио Стар» в Одессе, где случился крупный пожар

Об этом сообщил заведующий отделом Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский в Facebook.

«Искренне благодарен коллегам — врачам, медрегистраторам и медицинским сестрам отдела экспертизы трупов и отделения молекулярно-генетических экспертиз — за готовность прийти на помощь, несмотря на выходной день и нерабочее время, а также за оперативную и качественно выполненную работу», — написал Яворский.

Он добавил, что расследование по этому делу могут «забуксировать».

«Не сомневаюсь, что, когда расследование по этому делу, как и по всем подобным делам в этой стране, забуксует и рассыплется, обвинять в этом будут, конечно же, именно нас, экспертов», — отметил Яворский.
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Тэги: Токио Стар пожар гибель туристов Персона: Борис Яворский Город: Одесса

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