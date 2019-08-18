Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы и туфли на танкетке

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Британская королева настаивает на том, чтобы принц Гарри и его супруга во время визита в замок Балморал, резиденцию монархов в Шотландии, соблюдали дресс-код.

Об этом сообщил таблоид The Sun.

«Королева не жалует деним, поэтому рваные джинсы а-ля американский тинейджер придется оставить в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Ее Величество ненавидит всей душой», — отметил источник газеты.

Он утверждает, что в Балморале герцогине посоветовали носить вещи шотландских дизайнеров, а для походов в церковь выбрать приличные наряды.

В апреле Елизавета ІІ запретила Меган Маркл надевать украшения из ее коллекции. Вероятным поводом для него являлось недовольство монархини расточительностью невестки.
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Тэги: дресс-код джинсы Персона: Меган Маркл Елизавета II Город: Лондон

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