Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы и туфли на танкетке

Британская королева настаивает на том, чтобы принц Гарри и его супруга во время визита в замок Балморал, резиденцию монархов в Шотландии, соблюдали дресс-код.

Об этом сообщил таблоид The Sun .

«Королева не жалует деним, поэтому рваные джинсы а-ля американский тинейджер придется оставить в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Ее Величество ненавидит всей душой», — отметил источник газеты.

Он утверждает, что в Балморале герцогине посоветовали носить вещи шотландских дизайнеров, а для походов в церковь выбрать приличные наряды.