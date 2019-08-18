В Арктике зафиксировали абсолютный температурный рекорд
Впервые в истории температура возле Северного полюса поднялась почти до 35 градусов Цельсия. Температурный рекорд также зафиксировали на Аляске.
Шведская метеорологическая станция зафиксировала максимальную в истории температуру в Арктике — 34,8 градуса тепла по Цельсию.
Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA), передает
Температурный рекорд повлек лесные пожары и массовую гибель лосося.
Также в водах Аляски из-за потепления лед исчез на 6-8 недель раньше, чем обычно.