В Арктике зафиксировали абсолютный температурный рекорд

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Впервые в истории температура возле Северного полюса поднялась почти до 35 градусов Цельсия. Температурный рекорд также зафиксировали на Аляске.


Содержание углекислого газа в атмосфере достигло рекордного уровня за последние 800 тысяч лет

Шведская метеорологическая станция зафиксировала максимальную в истории температуру в Арктике — 34,8 градуса тепла по Цельсию.

Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA), передает Gizmodo.

Температурный рекорд повлек лесные пожары и массовую гибель лосося.

Также в водах Аляски из-за потепления лед исчез на 6-8 недель раньше, чем обычно.
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Тэги: потепление экология Аляска Арктика

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