Россия почти два года скрывала случайный запуск 700-килограммовой ракеты в Крыму

Ракета, в которой было 100 кг взрывчатого вещества, пробила стену ангара на аэродроме в Саках.

Инцидент произошел в октябре 2017 года, но до нынешнего момента не предавался огласке. Виновных в запуске ракеты власти хотят оштрафовать на десятки миллионов российских рублей, сообщает kommersant.ru .

«Минобороны пытается взыскать более 45 млн руб с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота, которые случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету Х-29ТД», — отмечается в сообщении.

Ее боевая часть с примерно 100 кг взрывчатого вещества не сработала, однако в результате несанкционированного пуска списывать пришлось две Х-29ТД и спецаппаратуру для их проверки, а кроме того, восстанавливать ангар, откуда вылетела ракета.