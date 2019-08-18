Россия почти два года скрывала случайный запуск 700-килограммовой ракеты в Крыму

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Ракета, в которой было 100 кг взрывчатого вещества, пробила стену ангара на аэродроме в Саках.

Инцидент произошел в октябре 2017 года, но до нынешнего момента не предавался огласке. Виновных в запуске ракеты власти хотят оштрафовать на десятки миллионов российских рублей, сообщает kommersant.ru.

«Минобороны пытается взыскать более 45 млн руб с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота, которые случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету Х-29ТД», — отмечается в сообщении.

Ее боевая часть с примерно 100 кг взрывчатого вещества не сработала, однако в результате несанкционированного пуска списывать пришлось две Х-29ТД и спецаппаратуру для их проверки, а кроме того, восстанавливать ангар, откуда вылетела ракета.
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Тэги: аннексия Крыма ракета Город: Саки

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