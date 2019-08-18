США рассекретили первый отчет своей разведки о Чернобыльской катастрофе

В первые дни после катастрофы в США сомневались в правдивости официальных заявлений властей СССР. Разведка также была убеждена, что персонал немедленно эвакуировали со станции.

Американская неправительственная организация «Национальный архив безопасности» опубликовала первый отчет разведки США относительно катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года. Соответствующее тайное уведомление госсекретаря США от 2 мая 1986 года опубликовали на сайте организации в воскресенье, 18 августа.

Ассистент по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США Мортон Абрамовиц написал доклад своему руководителю Джорджу Шульцу через шесть дней после катастрофы.

«Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека», — написал он, указывая на масштабы разрушения.

«Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью — до 70 человек», — пояснил Абрамовиц.

Разведке были известны подробности самого взрыва: «...большой взрыв газа/пара разорвал здание энергоблока и вызвал значительное структурное разрушение».

Масштабы разрушения заставили американскую разведку предположить, что все, кто был вблизи реактора, погибли.

«Снимки показывают пожарные бригады у реактора, и это подтверждает предположение, что для реагирования на инцидент были привлечены дополнительные ресурсы», — говорится в сообщении.