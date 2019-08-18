Более 150 противников аккумуляторного завода собрались в центре Бреста

В Бресте на площади Ленина около полудня 18 августа в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12:40 на площади было более 150 человек. Милиция через мегафон требовала прекратить несанкционированную акцию, предупреждая собравшихся об административной ответственности.

Участники встречи обсуждали нападение 14 августа рядом с проходной аккумуляторного завода на противницу аккумуляторного завода Марию Галалюк. Активистку, которая дежурила возле предприятия, несколько раз ударил неизвестный мужчина. Это произошло тогда, когда Галалюк снимала на телефон агрессивное поведение этого человека в отношении другого активиста, который поставил свой автомобиль так, чтобы не дать выехать с территории предприятия грузовику.

Жительница Бресткого района Елена Осийчук сообщила, что 14 августа Галалюк сменила ее у ворот завода, где активисты ведут круглосуточное дежурство. Она добавила, что во время ее дежурства мужчина прошел на завод и находился там длительное время.

У Галалюк в ходе медицинского осмотра выявили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей височной области и ушиб копчика. От госпитализации она отказалась, потому что на следующий день из больницы должны были выписать ее ребенка-инвалида.

Пришедшая сегодня на встречу Мария Галалюк сообщила, что написала заявление в милицию и по данному факту проводится проверка.

Участники встречи выразили возмущение этим случаем. Как заявила Осийчук, «бить женщину — это за гранью всех моральных норм». «Это провокация в отношении противников завода», — считает она. Такого же мнения придерживается и активист Дмитрий Бекалюк. Он считает, что это «подготовленная провокация». «Таким образом пытаются всячески запугать людей, которые отстаивают свое право жить в безопасной окружающей среде», — заявил Бекалюк

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода вновь прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».