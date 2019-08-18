Надежда Скардино вышла замуж за швейцарского биатлониста

Олимпийская чемпионка провела церемонию бракосочетания с Мартином Ягером в Домашанах Смиловичского района.

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Скардино встретила будущего мужа на следующий день после получения золотой медали в Пхенчхане.

Наша спортсменка была бронзовым призером Игр в Сочи, завоевала олимпийское «золото» 2018 года в эстафете, кубок мира в индивидуальных гонках, шесть раз поднималась на пьедестал в индивидуальных кубковых гонках и семь раз — в кубковых эстафетах.

В июне 2018 года 34-летняя биатлонистка объявила о завершении профессиональной карьеры в биатлоне.