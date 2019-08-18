Более 820 грузовиков и свыше 240 легковушек ожидают выезда в ЕС

Заторы наблюдаются в пунктах пропуска с Литвой, Латвией и Польшей, указано на сайте Госпогранкомитета.

Наиболее серьезные заторы наблюдаются в литовском направлении как среди грузовиков, так и среди легковых машин: в «Каменном Логе» выезда ждут более 200 фур и свыше 20 легковушек, в «Беняконях» — 160 грузовиков и 40 легковых авто, в «Привалке» — 170 фур и 20 легковушек, в «Лоше» — 20 легковых, в «Котловке» более 50 грузовиков.

На белорусско-латвийской границе заторы в «Урбанах» — свыше 60 грузовых автомобилей и 10 легковых авто, в «Григоровщине» — 30 грузовиков.

На границе с Польшей в пунктах пропуска в очередях на выезд находятся: 110 легковых и 70 грузовых машин — в «Брузгах», 30 фур — в «Козловичах», 50 грузовиков — в «Берестовице», 20 легковушек — в «Бресте».

В обратном направлении наиболее напряженно в «Берестовице» — в очереди скопилось свыше 120 фур.