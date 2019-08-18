Десятки тысяч жителей Гонконга вышли на марш

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Протестующие собрались в парке Виктория и направились в деловой центр города. Организаторы ожидают, что в общей сложности в акции протеста примет участие около 300 тысяч человек.

Демонстранты начали собираться в парке Виктория в 15:00 по местному времени, несмотря на дождливую погоду, передает Би-би-си.

Полиция не дала согласия на марш из-за опасений по поводу безопасности и разрешила протестующим оставаться в парке до вечера. Однако спустя два часа после начала акции демонстранты нарушили запрет: тысячи человек под зонтиками двинулись по улицам города.

Представитель Гражданского фронта за права человека Бонни Лан в беседе с журналистами назвала отказ в проведении марша ненужным ограничением, и выразила сомнение, что парк Виктория сможет вместить всех желающих принять участие в акции.

Демонстрации в Гонконге начались в июне после внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая материковый Китай. Упрощенная процедура высылки подозреваемых в Китай грозит преследованием инакомыслящих в Гонконге, считают противники закона.


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Под давлением протестующих гонконгская администрация на неопределенное время сняла законопроект с рассмотрения, но оппозиция считает, что этого недостаточно и требует отозвать его окончательно. Кроме того, протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга и прекращения уголовных дел, возбужденных против нескольких десятков человек.
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Тэги: Гонконг-Китай акция протеста опозиция Город: Гонконг

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