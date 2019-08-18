ХК «Динамо-Минск» проиграло «Неману» в матче за третье место Кубка Салея

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Гродненские хоккеисты стали третьими на турнире, победив представителя Беларуси в КХЛ в овертайме.

На 17-й минуте минчане забили первыми: отличился Ковыршин. На 20-й минуте соперник отыгрался усилиями Кислого. На 23-й минуте гродненцы вышли вперед после шайбы Малиновского. На 45-й минуте Феоктистов счет сравнял. На 62-й минуте Малявко установил окончательный итог матча — 3:2.

В финале Кубка Салея играют минская «Юность» и «Динамо-Молодечно».
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Тэги: Кубок Салея ХК Динамо-Минск ХК Неман белорусский хоккей Город: Орша

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