Беларусь накрыло поле повышенного атмосферного давления – объявлен желтый уровень опасности
В понедельник, 19 августа, юго-восток страны будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, а на северо-западе свою власть установит атмосферный фронт.
Ожидается переменная облачность. Осадки прогнозируются только в некоторых регионах северо-запада Беларуси ой половине страны пройдут дожди с грозами.
Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +24°С до +29°С (в юго-западных районах температура воздуха повысится до +30..+31°С (в связи с жарой объявлен желтый уровень опасности).
В столице вероятность осадков низкая (всего 10-15%). Температура воздуха:
- утром +15..+17°С;
- днем +26.. +28°С;
- вечером +20..+22°С.