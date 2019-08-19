Беларусь накрыло поле повышенного атмосферного давления – объявлен желтый уровень опасности

В понедельник, 19 августа, юго-восток страны будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, а на северо-западе свою власть установит атмосферный фронт.

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Ожидается переменная облачность. Осадки прогнозируются только в некоторых регионах северо-запада Беларуси ой половине страны пройдут дожди с грозами.

Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +24°С до +29°С (в юго-западных районах температура воздуха повысится до +30..+31°С (в связи с жарой объявлен желтый уровень опасности).

В столице вероятность осадков низкая (всего 10-15%). Температура воздуха: