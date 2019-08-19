«Городея» обыграла дома минское «Динамо»

Сегодня поединком в Слуцке завершится летняя программа 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги (в сентябре останется провести лишь перенесенный поединок между брестским «Динамо» и БАТЭ).

В воскресенье был сыгран лишь один матч (из-за снятия минского «Торпедо» ему засчитано техническое поражение — 0:3 в «игре» с «Витебском») — «Городея» на своем поле принимала минское «Динамо» и добыла три очка — 3:1 (Пушняков, 36, Байдук, 44, Жарскис, 55; Ятченко, 70).

В 18:00 на Городском стадионе прозвучит стартовый свисток встречи «Слуцк» — «Шахтер».