Беларусь обогнала Украину по инфляции с начала года

/ Экономика
Просмотров: 528

Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе-июле 2019 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики (в январе-июне и январе-мае — шестое место, в январе-апреле — пятое, в январе-марте — второе).

С начала года цены в стране увеличились на 3,1%. Выше инфляция была в Узбекистане (5,2%), Таджикистане (4,9%) и Молдове (4%).

Ниже, чем в Беларуси, она оказалась в Украине (3%), Казахстане (2,8%), России (2,7%), Грузии (2,3%), Латвии (2,1%), Эстонии (1,9%), Литве (1,8%), Азербайджане (0,9%) и Кыргызстане (0,3%).


Почему ускорилась годовая инфляция

В Армении отмечена дефляция (1,8%). По Туркменистану данные не опубликованы. За июль Беларусь по инфляции обогнала Украину и Латвию.

В июле цены в Беларуси увеличились на 0,2% — второй показатель наряду с Казахстаном и Россией. Лидером стал Таджикистан (0,9%). В Азербайджане инфляция составила 0,1%, в Грузии цены не изменились, в Кыргызстане и Эстонии — снизились на 0,1%, Молдове — на 0,2%, Литве — на 0,3%, Узбекистане — на 0,4%, Украине — на 0,6%, Латвии — на 1%, Армении — на 1,9%.

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за семь месяцев 2019 года на 2,69% (за июль — снизились на 0,26%).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: инфляция рост цен бывший СССР

Другие материалы на эту тему:

Почему ускорилась годовая инфляция

Почему ускорилась годовая инфляция

«На Западе даже убийцы другие». Алексиевич посетовала на постсоветских людей

«На Западе даже убийцы другие». Алексиевич посетовала на постсоветских людей

Почему власти снова взялись за цены

Почему власти снова взялись за цены

Почему народная инфляция вдвое выше официальной

Почему народная инфляция вдвое выше официальной