Беларусь обогнала Украину по инфляции с начала года

Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе-июле 2019 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики (в январе-июне и январе-мае — шестое место, в январе-апреле — пятое, в январе-марте — второе).

С начала года цены в стране увеличились на 3,1%. Выше инфляция была в Узбекистане (5,2%), Таджикистане (4,9%) и Молдове (4%).

Ниже, чем в Беларуси, она оказалась в Украине (3%), Казахстане (2,8%), России (2,7%), Грузии (2,3%), Латвии (2,1%), Эстонии (1,9%), Литве (1,8%), Азербайджане (0,9%) и Кыргызстане (0,3%).

В Армении отмечена дефляция (1,8%). По Туркменистану данные не опубликованы. За июль Беларусь по инфляции обогнала Украину и Латвию.

В июле цены в Беларуси увеличились на 0,2% — второй показатель наряду с Казахстаном и Россией. Лидером стал Таджикистан (0,9%). В Азербайджане инфляция составила 0,1%, в Грузии цены не изменились, в Кыргызстане и Эстонии — снизились на 0,1%, Молдове — на 0,2%, Литве — на 0,3%, Узбекистане — на 0,4%, Украине — на 0,6%, Латвии — на 1%, Армении — на 1,9%.

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за семь месяцев 2019 года на 2,69% (за июль — снизились на 0,26%).