На форуме в Чернигове интеллигенты из Беларуси потребовали вывести войска РФ из Украины

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Участники конференции «Белорусская интеллигенция в поддержку Белорусской автокефальной православной церкви», которая прошла 17 августа в Чернигове, потребовали вывести российские войска с территории Украины.

Фото с сайта argumentua.com

Текст заявления «В поддержку Украины» БелаПАН предоставила участница форума Алена Толстая — сопредседатель движения солидарности «Разам», которое выступило организатором конференции.

В заявлении отмечается, что Украина и Беларусь — это по-настоящему братские страны.


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«История, язык, культура, вера и белоурсского, и украинского народов свидетельствует об истинном братстве. Особенно история ХХ века, когда каждый оккупант, который приходил на наши земли, был врагом как для украинцев, так и для белорусов». Поэтому мы полностью поддерживает братскую нам украинскую нацию в ее борьбе за территориальную целостность Украины», — говорится в заявлении.

Участник конференции — порядка 100 представителей интеллигенции из Беларуси и Украины — потребовали «остановить агрессию против Украины и вывести российские войска с украинских Донбасса и Крыма».

«Мы низко склоняем головы перед памятью украинских героев, которые погибли на фронте. Мы желаем украинской нации успехов в строительстве Украинского Самостоятельного Соборного Государства и верим в украинскую победу», — подчеркивается в заявлении.

Его авторы обещают сделать «все возможное для сохранения и укрепления вековых связей украинского и белорусского народов».

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: ситуация на юго-востоке Украины интеллигенция Россия-Украина Персона: Алена Толстая Город: Чернигов

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