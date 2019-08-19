Игрок сборной Беларуси Маевский: сделаю все, чтобы «Астана» выиграла у БАТЭ

Полузащитник национальной сборной Беларуси по футболу Иван Маевский надеется, что его нынешний клуб — «Астана» — окажется в духматчевом противостоянии сильнее бориосвского БАТЭ.

Матчи белорусского и казахстанского чемпиона пройдут в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Маевский сказал в эфире ОНТ, что знает многих футболистов БАТЭ по выступлениям за национальную команду, поэтому будет интересно сыграть против них.

«Особых чувств по этому поводу не испытываю — это нормальная ситуация. Буду отдавать все силы за «Астану»», — заявил полузащитник.

По его мнению, шансы клубов на попадание в групповой раунд второго по значимости клубного турнира под эгидой УЕФА — 50/50.

«Команды во многом схожи: лидеры своих чемпионатов с большим еврокубковым опытом», — считает Маевский.

Он убежден, что победителем выйдет тот, кто «совершит меньше ошибок». «Надеюсь, сильнейшими окажемся мы», — резюмировал белорусский легионер.