В Минске сообщили о минировании трех гостинец

О поступлении очередных сообщений об опасности рассказала сегодня пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Фото носит иллюстративный характер

Как отмечается, сегодня утром администрации трех столичных отелей получили письма, что их гостиницы заминированы. В частности, речь идет о «Беларуси», «Юбилейной» и «Гарни».

В настоящее время на местах работают специалисты саперно-пиротехнического отряда, а также следственно-оперативная группы, другие службы.

По информации милиции, с начала года поступило более 30 сигналов о минировании (за аналогичный период прошлого года их было в два раза меньше). В основном «минируют» торговые центры, кинотеатры, станции метро, школы.

Не так давно сообщалось, что в некоторых помещениях БРСМ, ж/д вокзала в Минске, гостиницы «Хилтон», самолетов рейсов «Минск — Киев» и «Минск — Калиниград» в национальном аэропорту «Минск».