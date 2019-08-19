Неизвестные «заминировали» в Минске еще один отель, вокзал и аэропорт
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МВД сообщила дополнительную информацию по поводу массового минирования, о котором сегодня утром сообщил неизвестный на электронные адреса сразу нескольких объектов.
Ранее сообщалось, что утром 19 августа в милицию поступили сигналы из трех гостинец о сообщениях об опасности. Речь шла о «Беларуси», «Юбилейной» и «Гарни».
Позже милицейское ведомство сообщило, что аналогичные сообщения пришли по электронной почте в адрес гостиницы «Виктория Олимп Отель», а также национального аэропорта «Минск» и столичного ж/д вокзала.