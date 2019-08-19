Под Калинковичами «Рено» влетел в дерево — водитель погиб

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем на дороге Бобруйск — Мозырь — граница Украины в Калинковичском районе.

Фото УГАИ Гомельской области

По информации региональной Госавтоинспекции, 44-летний водитель «Рено Меган Сценик» не справился с управлением после обгона и перестроения в свою полосу, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Мужчина был доставлен в больницу. Однако травмы, полученные при аварии, оказались несовместимыми с жизнью — через некоторое время он умер.