В Беларуси подорожает телефонная связь

РУП «Белтелеком» 28 августа повышает регулируемые тарифы на услуги телефонной связи в среднем на 8,4%, сообщили на предприятии.

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Новые предельные тарифы на услуги электросвязи (телефонной связи) и почтовой связи общего пользования установлены соответствующим постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Как отметили в «Белтелекоме», в настоящее время тарифы не обеспечивают полного возмещения затрат на оказание услуг.

На предприятии сообщили, что проводят «активную модернизацию своих сетей, направленную на замену устаревших медных линий связи на оптоволоконные по технологии GPON и переключение абонентов в городской и сельской местности на современную IMS-платформу». «Указанные мероприятия способствуют снижению себестоимости оказываемых услуг и увеличению возмещения затрат доходами по регулируемым услугам местной телефонной связи», — пояснили в «Белтелекоме».

Повышение регулируемых тарифов не коснется других услуг, предоставляемых РУП «Белтелеком» (интернета, телевидения, пакетов услуг и т.д.).