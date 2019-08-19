Официально: безработица снижается на фоне увеличения количества уволенных

В Беларуси по официальным данным не первый месяц количество уволенных превышает число принятых на работу. На этом фоне Минтруда отчиталось об очередном снижении безработицы.

На 1 августа 2019 года на учете в качестве безработных находилось 12 тыс. человек, что на 27,6% меньше, чем на 1 августа 2018 года (16,6 тыс. человек), сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 августа текущего года составил 0,3% и по сравнению с 1 августа 2018 года снизился на 0,1 процентного пункта. Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил 0,4%, в Гомельской — 0,3%, Минской области — 0,2%, Минске — 0,1%.

Нанимателями на 1 августа 2019 года заявлены сведения о наличии 90,5 тыс. свободных рабочих мест, что на 17,6% больше, чем на 1 августа 2018 года (77 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64,5% от общего числа вакансий, в соответствующем периоде прошлого года — 64,4%.

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,1 безработного на одну вакансию (на 1 августа 2018 года — 0,2). При этом в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях данный показатель составил 0,2 безработного на вакансию; в Гродненской и Минской областях — 0,1 безработного, в Минске — 0,05 безработного на вакансию.

В январе-июле 2019 года за содействием в трудоустройстве обратилось 114,9 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 57,5 тыс. человек.

На созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 85,8 тыс. человек, или 74,7% от обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 41,1 тыс. безработных. На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 3 тыс. человек. В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 21,3 тыс. человек. На новое место жительства и работы переселено 88 семей безработных.

Как сообщалось, во втором квартале уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) составил 4,4% численности рабочей силы.