Лукашенко устроил кадровый понедельник
Александр Лукашенко в понедельник, 19 августа, укрепил свою «вертикаль» тремя новыми кадрами. Все назначения касаются Могилевской области.
Так, глава государства согласовал:
Василия Захаренко (в настоящее время председатель Климовичском районного Совета депутатов) на должность главы Белыничского района;
Николая Степанова (первый замгендиректора ОАО «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис») — главы Дрибинского района;
Александра Ефимчика (исполнительный директор по производству и сельскому хозяйству предприятия «Могилевские семена трав») — главой Чаусского района.
Лукашенко подчеркнул, что новым руководителям райисполкомам придется «работать на передовой».
«Времени для раскачки нет». Лукашенко перед выборами назначил нового замглавы Администрации президента
Он обратил внимание, что в указанных регионах имеется ряд убыточных хозяйств, с которыми необходимо будет работать в первую очередь.
Президент предупредил назначенцев, что убыточные предприятия — «ваша сфера ответственности, и туда надо бросить все усилия, чтобы их вывести на соответствующий уровень».
Лукашенко отметил, что «у нас нормальные люди: если их попросить, они обязательно откликнутся. Но только не надо обманывать. Если ты что-то попросил и пообещал — обязательно сделай».
Он дал совет, что, если у руководителей не получится самим решить какие-то вопросы людей, пусть обращаются в Администрацию президента.