Лукашенко устроил кадровый понедельник

Александр Лукашенко в понедельник, 19 августа, укрепил свою «вертикаль» тремя новыми кадрами. Все назначения касаются Могилевской области.

Так, глава государства согласовал:

Василия Захаренко (в настоящее время председатель Климовичском районного Совета депутатов) на должность главы Белыничского района;

Николая Степанова (первый замгендиректора ОАО «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис») — главы Дрибинского района;

Александра Ефимчика (исполнительный директор по производству и сельскому хозяйству предприятия «Могилевские семена трав») — главой Чаусского района.

Фото пресс-службы президента

Лукашенко подчеркнул, что новым руководителям райисполкомам придется «работать на передовой».

Он обратил внимание, что в указанных регионах имеется ряд убыточных хозяйств, с которыми необходимо будет работать в первую очередь.

Президент предупредил назначенцев, что убыточные предприятия — «ваша сфера ответственности, и туда надо бросить все усилия, чтобы их вывести на соответствующий уровень».

Лукашенко отметил, что «у нас нормальные люди: если их попросить, они обязательно откликнутся. Но только не надо обманывать. Если ты что-то попросил и пообещал — обязательно сделай».

Он дал совет, что, если у руководителей не получится самим решить какие-то вопросы людей, пусть обращаются в Администрацию президента.