СК возбудил дело в связи с сообщениями о сегодняшних «минированиях»

Следственный комитет открыл уголовное производство «по фактам заведомо ложных сообщений об опасности» (ч. 1 ст. 340 УК), которые содержали информацию о минировании гостиниц, железнодорожного вокзала и национального аэропорта «Минск».

Как сообщили следователи, были эвакуированы более двух тысяч человек. По месту вызовов работали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы.

«Взрывных устройств не обнаружено. Работа гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта возобновлена», — сообщили в СК.

В настоящее время проводятся следственные действия на установление лиц, причастных к лжеминированию.

Ранее сообщалось, что с начала года было зафиксировано более 30 ложных сообщений об опасности, были установлены 14 человек, причастных к подобным сообщениям (по шести делам суды вынесли обвинительные приговоры).

Отметим, что ответственность за заведомо ложное сообщение об опасности наступает с 14 лет.