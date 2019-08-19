СК возбудил дело в связи с сообщениями о сегодняшних «минированиях»

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Следственный комитет открыл уголовное производство «по фактам заведомо ложных сообщений об опасности» (ч. 1 ст. 340 УК), которые содержали информацию о минировании гостиниц, железнодорожного вокзала и национального аэропорта «Минск».

Как сообщили следователи, были эвакуированы более двух тысяч человек. По месту вызовов работали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы.


Подозреваемый в «минировании» ст.м. «Уручье» уже привлекался к ответственности за ложные сообщения

«Взрывных устройств не обнаружено. Работа гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта возобновлена», — сообщили в СК.

В настоящее время проводятся следственные действия на установление лиц, причастных к лжеминированию.

Ранее сообщалось, что с начала года было зафиксировано более 30 ложных сообщений об опасности, были установлены 14 человек, причастных к подобным сообщениям (по шести делам суды вынесли обвинительные приговоры).

Отметим, что ответственность за заведомо ложное сообщение об опасности наступает с 14 лет.
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Тэги: угроза взрыва Следственный комитет ложное минирование Город: Минск

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