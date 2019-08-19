Лукашенко: Администрации президента поручено помочь ЦИК провести выборы

Во время назначения Андрея Кунцевича заместителем главы Администрации президента Александр Лукашенко отметил, что, работая в Могилевской облисполкоме, он владеет основными вопросами повестки дня, в том числе и тематикой предстоящих избирательных кампаний.

Фото из архива пресс-службы президента

Глава государства заявил, что полномочия касаются исключительно идеологического обеспечения, поэтому не надо вмешиваться в компетенцию Центризиркома и других органов власти.

«Вы должны заниматься своим делом. Администрации президента поручено помочь ЦИК (там всего несколько человек) провести эту электоральную кампанию. Вы себя должны там найти. Обеспечить идеологию этой кампании», — заявил Лукашенко.

Он также заметил, что необходимо реализовывать направления, которые определены им по всем вопросам, в том числе и уборочной кампании.

«В уборочной кампании место Администрации президента должно быть. По всем вопросам», — сказал глава государства.