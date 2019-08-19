Мархель назвал сборников на матчи с Эстонией и Уэльсом

Сборная Беларуси по футболу соберется 2 сентября для подготовки к матчу квалификации чемпионата Европы против сборной Эстонии 6 сентября и товарищескому поединоку с Уэльсом 9-го.

По сообщению Белорусской федерации футбола, главный тренер Михаил Мархель включил в расширенный состав национальной команды 30 футболистов:

Вратари: Александр Гутор («Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ Борисов), Максим Плотников («Динамо-Минск»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич («Кайрат», Алма-Ата, Казахстан), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Николай Золотов («Витебск»).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все — «Динамо-Брест»), Сергей Баланович, Юрий Ковалев, Макс Эбонг (все — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Кирилл Печенин («Витебск»), Владислав Климович («Торпедо-БелАЗ»), Иван Бахар («Минск»).

Нападающие: Николай Сигневич («Ференцварош», Будапешт, Венгрия), Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Вараждин», Хорватия).

Окончательный список из 23 футболистов определится 2 сентября.