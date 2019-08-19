Российский легионер ХК «Лида» выломал двери гостиницы и избил сторожа

Суд Лидского района оштрафовал форварда хоккейного клуба, имя которого не называется, на 1000 базовых величин за хулиганство в пьяном виде.

Хоккеист 1997 года рождения вернулся из ночного клуба в гостиницу при стадионе «Старт» после 23 часов, когда двери были закрыты по инструкции. На листе бумаги сторож предусмотрительно написал свой номер мобильного телефона, вложил в файл и прикрепил магнитами к воротам. Но спортсмен эту информацию не заметил, пишет lidanews.by .

Форвард перелез через ворота, подошел к входной двери гостиницы и забарабанил кулаком в дверь. Затем со злости ударил по ней ногой. От удара нижняя часть стеклопакета отлетела. Затем он просунул в проем руку, открыл замок и оказался в тамбуре. Ему почему-то показалось, что и вторая дверь, отделяющая его от холла, закрыта на ключ (на самом деле просто открывалась не в ту сторону). В ярости молодой человек начал трясти очередное препятствие.

И тут увидел сторожа. Тот быстрым шагом из глубины холла направлялся к месту, где бушевал постоялец. Здесь он и попал под горячую руку спортсмена. Молодой человек, ничего не говоря, ударил сторожа кулаком в лицо. У того разломались очки, а сам он не устоял на ногах и упал на спину. Николай бросился к жертве, схватил за кофту, применил силовой прием, который используется в хоккее, приподнял за свитер и потащил по полу, при этом кулак Николая еще несколько раз прикладывался к телу сторожа.