Китайский диссидент Ай Вейвей создает оперу по мотивам протестов в Гонконге

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Продолжающиеся акции протеста в Гонконге, в результате которых сотни тысяч жителей города вышли на улицы, стали темой двух новых проектов художника.

В частности, первой из работ станет трехактная опера для Римского оперного театра на основе «Турандот» Джакомо Пуччини, пишет artnet.com. Это будет опера, погруженная в современный мир, нынешнюю культурную и политическую борьбу, представленная с помощью истории Пуччини.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

香港遮打花园公务员集会

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Десятки тысяч жителей Гонконга вышли на марш

«Демонстрации обязательно найдут отражение в опере», — сказал Ай, который в последние недели регулярно публикует в Instagram кадры массовых протестов.

Также диссидент работает над документальным фильмом о протестах. В начале августа художник отправил съемочную группу в город, чтобы собрать кадры для картины.

«Турандот» Ай Вейвея будет в репертуаре Римской оперы с 25 марта по 5 апреля 2020 года.
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Тэги: Гонконг-Китай оппозиция акция протеста опера Персона: Ай Вейвей Город: Гонконг

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