Китайский диссидент Ай Вейвей создает оперу по мотивам протестов в Гонконге

Продолжающиеся акции протеста в Гонконге, в результате которых сотни тысяч жителей города вышли на улицы, стали темой двух новых проектов художника.

В частности, первой из работ станет трехактная опера для Римского оперного театра на основе «Турандот» Джакомо Пуччини, пишет artnet.com . Это будет опера, погруженная в современный мир, нынешнюю культурную и политическую борьбу, представленная с помощью истории Пуччини.

«Демонстрации обязательно найдут отражение в опере», — сказал Ай, который в последние недели регулярно публикует в Instagram кадры массовых протестов.

Также диссидент работает над документальным фильмом о протестах. В начале августа художник отправил съемочную группу в город, чтобы собрать кадры для картины.

«Турандот» Ай Вейвея будет в репертуаре Римской оперы с 25 марта по 5 апреля 2020 года.