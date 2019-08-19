Около 189 тысяч детей получат материальную помощь к учебному году

Материальную помощь окажут в рамках подпрограммы «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь».

По информации Министерства труда и социальной защиты, в преддверии нового учебного года семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляется единовременная материальная помощь.

Такого рода выплаты предусмотрены на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере до 30 % бюджета прожиточного минимума (до 69 руб.). Конкретный размер помощи устанавливается решениями местных Советов депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона.

Малообеспеченным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, помощь на подготовку к школе осуществляется в рамках государственной адресной социальной помощи в виде единовременного или ежемесячного социальных пособий для приобретения одежды, обуви, канцелярских принадлежностей.

Размер выплат определяется районной комиссией в каждом случае индивидуально исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации.

Помощь будет выдаваться по запросу. Обращаться нужно в исполнительный и распорядительный орган по месту жительства.