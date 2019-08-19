В Минске прошел пикет против закона об отмене отсрочек

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Пикет против закона об отмене отсрочек от армии для получения второй ступени высшего образования прошел 19 августа в минском Тучинском сквере.

Пикет был организован участниками движения, инициированного Денисом Тихоненко, помощником депутата Анны Канопацкой. Мероприятие было согласовано с местными властями. Трансляция акции велась в инстаграм-аккаунте движения ProtestBy.


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В пикете приняли участие четыре человека. Они держали плакаты «Служить, служить и служить», «Не диплом красит человека, а человек траву». Также собравшиеся скандировали лозунг «Учеба важнее!».

«Чтобы полностью овладеть своей специальностью, надо полностью отучиться на двух ступенях. Сейчас нас пытаются убедить, что магистратура не является обязательной и никогда ей не была. У нас просто отнимают кусок знаний», — заявил активист.

Пикет продлился около 20 минут.

Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» был подписан Александром Лукашенко 24 июля. Документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения общего среднего образования, а также единовременной отсрочки для получения первого образования, позволяющего получить специальность или профессию. Таким образом, выпускники учебных заведений профессионально-технического профиля до обучения в вузе и выпускники вузов — бакалавры до обучения в магистратуре или аспирантуре должны будут отслужить в армии.

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Тэги: закон об отсрочках отсрочка от армии акция протеста Персона: Денис Тихоненко

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