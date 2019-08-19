В Минске прошел пикет против закона об отмене отсрочек

Пикет против закона об отмене отсрочек от армии для получения второй ступени высшего образования прошел 19 августа в минском Тучинском сквере.

Пикет был организован участниками движения, инициированного Денисом Тихоненко, помощником депутата Анны Канопацкой. Мероприятие было согласовано с местными властями. Трансляция акции велась в инстаграм-аккаунте движения ProtestBy.

В пикете приняли участие четыре человека. Они держали плакаты «Служить, служить и служить», «Не диплом красит человека, а человек траву». Также собравшиеся скандировали лозунг «Учеба важнее!».

«Чтобы полностью овладеть своей специальностью, надо полностью отучиться на двух ступенях. Сейчас нас пытаются убедить, что магистратура не является обязательной и никогда ей не была. У нас просто отнимают кусок знаний», — заявил активист.

Пикет продлился около 20 минут.