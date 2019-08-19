Сообщения «группировки Orwell» о минировании в Минске оказались ложными

В результате проверки зданий, куда поступали сообщения о минировании, опасных предметов не обнаружено, сообщила представитель МВД Юлия Чемоданова.

«Мероприятия по обследованию зданий организаций, в которые сегодня поступили сообщения об опасности, завершены. Подозрительных и опасных предметов не обнаружено. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщила Чемоданова.

Сегодня в течение дня поступала информация о минировании торговых центров Dana Mall и Galleria Minsk, офисном центре Rubin Plaza. Также произошла эвакуация из торговых центров «Столица» и Galileo. Редакция издания onliner.by опубликовала сообщение, что на электронную почту портала поступило сообщение от «группировки Orwell». В последние месяцы от их имени осуществлялся ряд ложных минирований в городах Украины.

Кроме того, сегодня утром сообщалось о минировании пяти гостиниц, расположенных в Минске, а также аэропорта, столичного и областных железнодорожных вокзалов. После обследования зданий информация не подтвердилась, опасные предметы не обнаружены. Проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника.

По данным МВД, с начала года в стране зафиксировано более 30 ложных сообщений об опасности — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.