Командующий ВС Латвии посетил одну из белорусских воинских частей

Латвийская военная делегация во главе с генерал-лейтенантом Леонидсом Калниньшем посетила одну из белорусских воинских частей и Военную академию.

Источник: Минобороны РБ

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Беларуси, Калниньша принял генерал-лейтенант Андрей Равков. Стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, а также двустороннего взаимодействия в области обороны.

В Военной академии делегация ознакомилась со структурой и задачами военного вуза, экспозицией в зале военной истории, побывала в IT-роте.