Новый заместитель главы Администрации президента пообещал не прятаться от острых вопросов

Андрей Кунцевич назвал основную задачу идеологической вертикали власти.

«Надо не прятаться от острых вопросов, которые волнуют наших людей, а совместно искать пути их решения, используя любые актуальные каналы для обратной связи. Это, пожалуй, и есть главная и основная задача идеологической вертикали власти сегодня», — заявил после своего назначения новый заместитель главы Администрации президента Андрей Кунцевич в эфире телеканала «Беларусь 1» .

«Главное, на что обратил внимание президент, — это работа с людьми, решение их злободневных проблем, что является первостепенной задачей руководителей любого уровня», — заключил чиновник.