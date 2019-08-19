Новый заместитель главы Администрации президента пообещал не прятаться от острых вопросов

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Андрей Кунцевич назвал основную задачу идеологической вертикали власти.


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«Надо не прятаться от острых вопросов, которые волнуют наших людей, а совместно искать пути их решения, используя любые актуальные каналы для обратной связи. Это, пожалуй, и есть главная и основная задача идеологической вертикали власти сегодня», — заявил после своего назначения новый заместитель главы Администрации президента Андрей Кунцевич в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Главное, на что обратил внимание президент, — это работа с людьми, решение их злободневных проблем, что является первостепенной задачей руководителей любого уровня», — заключил чиновник.
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Тэги: Администрация президента идеология Персона: Андрей Кунцевич

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