Активные фронтальные разделы накрыли Беларусь — объявлен оранжевый уровень опасности

Во вторник, 20 августа, погоду в стране будут формировать активные фронтальные разделы.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди (в некоторых — ливни), прогремят грозы.

Ветер южный с переходом на северный умеренный (во время гроз — порывистый). В отдельных регионах шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. Максимально воздух прогреется до +22..+28°C (в юго-восточных районах до +29..+31°C).

В столице пройдет дождь, ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северный умеренный (во время грозы — порывистый). В некоторых местах города шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром +18..+20°C;

днем +24..+26°C;

вечером +19..+21°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Накануне в некоторых регионах Беларуси выпал град. Местами, как отмечали очевидцы, размер был достаточно крупный.