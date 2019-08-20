«Спартак» — ЦСКА. Дерби белорусских тренеров выиграл Кононов

В центральном матче шестого тура Российской премьер-лиги на «Открытии Арене» встретились московские «Спартак» и ЦСКА, на капитанском мостике которых рулят белорусские специалисты Олег Кононов и Виктор Гончаренко.

Победу в захватывающем противостоянии, в котором были перехлест эмоций, красивые годы, невероятная поддержка фан-секторов, викторию одержал «Спартак» — 2:1 (Жиго, 59, 79; Фернандес, 68).

После шести туров «красно-белые», имея 11 очков занимают четвертое место, а «красно-синие» — шестое (10).