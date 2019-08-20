В Полоцке автобус сбил пожилую женщину

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала пожилая женщина, произошло в Полоцке.

По информации региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось при подъезде рейсового автобуса на улице Октябрьская к остановке «Швейная фабрика».

Как отмечается, 50-летний водитель не успел избежать столкновения, так как оступившаяся 54-летняя женщина упала буквально под колеса.

Пенсионерка получила травмы разной степени тяжести и была госпитализирована.