В Полоцке автобус сбил пожилую женщину

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала пожилая женщина, произошло в Полоцке.

По информации региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось при подъезде рейсового автобуса на улице Октябрьская к остановке «Швейная фабрика».

Как отмечается, 50-летний водитель не успел избежать столкновения, так как оступившаяся 54-летняя женщина упала буквально под колеса.

Пенсионерка получила травмы разной степени тяжести и была госпитализирована.
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Тэги: ДТП Город: Полоцк

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