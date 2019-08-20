В Бресте во время движения загорелась машина «скорой»

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Происшествия случилось в Бресте на улице 28 Июля накануне вечером.

Как сообщается, во время движение произошло возгорание автомобиля скорой помощи.

Очевидцы утверждают, что у кареты была включена мигалка (не исключено, что медики следовали по вызову).


Водитель «скорой» умер после нападения пациента

Водитель автомобиля самостоятельно смог с помощью огнетушителя потушить возгорание, пишет brestcity.com.

Ранее сообщалось, что 13 августа на перекрестке проспекта Победы и улицы Воинов-Интернационалистов в Витебске столкнулись LADA и машина скорой помощи VW Crafter. В результате ДТП «скорая» опрокинулась на сторону водителя. Очевидцы аварии поставили микроавтобус на колеса. В больницу доставили водителей и двух медработников.

А 7 августа ДТП с участием «скорой» случилось в Ивацевичах. «Ситроен С5» при выезде на перекресток не уступил дорогу служебной «ГАЗели», в результате чего «скорая» опрокинулась.

 
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Тэги: скорая помощь пожар Город: Брест

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