В Витебске девушка выпала на ходу из маршрутки — СК ищет очевидцев

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Витебские следователи выясняют все обстоятельства травмирования 22-летней девушки, которая выпала на ходу из маршрутного такси.


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По данным СК, которые появились на днях, ЧП произошло еще 28 июня.

Водитель маршрутки «не убедился в том, что пассажирская дверь транспортного средства закрыта и что находившаяся в салоне пассажир села на посадочное место, начал движение автомобиля».

Девушка получила тяжкие телесные повреждения.

По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК.

Чтобы обладать полной картиной происшествия, следователи просят очевидцев откликнуться (+375 33 3998044).
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Тэги: ДТП маршрутка Город: Витебск

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