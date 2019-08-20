В Витебске девушка выпала на ходу из маршрутки — СК ищет очевидцев

Витебские следователи выясняют все обстоятельства травмирования 22-летней девушки, которая выпала на ходу из маршрутного такси.

По данным СК, которые появились на днях, ЧП произошло еще 28 июня.

Водитель маршрутки «не убедился в том, что пассажирская дверь транспортного средства закрыта и что находившаяся в салоне пассажир села на посадочное место, начал движение автомобиля».

Девушка получила тяжкие телесные повреждения.

По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК.

Чтобы обладать полной картиной происшествия, следователи просят очевидцев откликнуться (+375 33 3998044).