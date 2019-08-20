Бывшему президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявлено очередное обвинение
Новое обвинение предъявлено бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, который по решению суда как минимум до 26 октября будет находиться под арестом.
На этот раз его обвиняют в незаконном обогащении.
Проводится досудебное производство по факту незаконного обогащения бывшего президента Кыргызстана.
Ранее Атамбаеву были выдвинуты обвинения в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
Вечером 7 августа и ночью 8 августа в Кой-Таше под Бишкеком спецназ ГКНБ пытался задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Второй штурм закончился задержанием бывшего президента.