Бывшему президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявлено очередное обвинение

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Новое обвинение предъявлено бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, который по решению суда как минимум до 26 октября будет находиться под арестом.

На этот раз его обвиняют в незаконном обогащении.

Проводится досудебное производство по факту незаконного обогащения бывшего президента Кыргызстана.

Ранее Атамбаеву были выдвинуты обвинения в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.

Вечером 7 августа и ночью 8 августа в Кой-Таше под Бишкеком спецназ ГКНБ пытался задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Второй штурм закончился задержанием бывшего президента.
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Тэги: Кыргызстан Персона: Алмазбек Атамбаев

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