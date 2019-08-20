В Столинском районе маленькие дети отравились таблетками

/ Происшествия
Просмотров: 1163

Трагедия едва не произошла в деревне Городец, где пятилетние двойняшки отравились таблетками.

По информации региональной милиции, мальчик и девочка, находясь у 23-летнего брата (проживает в доме умершего деда), решили порезвиться во дворе.


В Пинске двухлетний ребенок отравился бытовой химией

Здесь они обнаружили мусорный пакет, который и решили «прошерстить».

Старые вещи не заинтересовали детей, а вот таблетки деда сразу пошли в ход. Через некоторое время препараты дали о себе знать, и двойняшки поспешили домой.

Мать, увидев неладное, расспросила их о произошедшем. Узнав правду, вызвала скорую помощь.

Мальчик и девочка были экстренно госпитализированы в реанимацию районной больницы. В настоящее время, по информации медиков, жизни детей ничего не угрожает.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: отравление таблетки дети Город: Столин

Другие материалы на эту тему:

Сколько в Германии стоят дети

Сколько в Германии стоят дети

Белорусские дети, попавшие в аварию в Румынии, ждут новый автобус

Белорусские дети, попавшие в аварию в Румынии, ждут новый автобус

«Нравится внешняя политика Путина». Виктория Скрипаль идет в политику

«Нравится внешняя политика Путина». Виктория Скрипаль идет в политику

Как минчане называют детей: рейтинг самых распространенных и редких имен

Как минчане называют детей: рейтинг самых распространенных и редких имен