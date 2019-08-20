Судебные исполнители арестовали имущество блогера Сергея Петрухина

На имущество блогера Сергея ПетрухМинск, 20 августа. Судебные исполнители 19 августа наложили арест на имущество известного брестского блогера Сергея Петрухина.

Фото svaboda.org

Арест наложен в рамках уголовного дела, сообщает правозащитный сайт «Брестская весна».

Как отмечается, самый дорогой лот — стиральная машина «Самсунг» 2007 года выпуска (оценена в 100 рублей). 18-летний принтер оценен в 50 рублей, неисправная микроволновая печь LG (2008 г.в.) — в 10 рублей, монитор — в 5 рублей.

18 апреля суд Ленинского района Бреста признал Петрухина виновным в публичных клевете и оскорблении милиционеров и наказал штрафом в 360 базовых величин (9 тысяч 180 рублей) в доход государства. Кроме того, блогера обязали возместить моральный ущерб пострадавшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7 тысяч 500 рублей) и расходы на адвоката.

Петрухина, в частности, обвинили в том, что он в здании суда Ленинского района Бреста снял видеоролик, в котором содержалась информация об участковом инспекторе Ленинского РОВД Сергее Игнатюке, «не соответствующая действительности, существенно умаляющая его честь и достоинство, дискредитирующая потерпевшего в глазах общественного мнения». Видеоролик транслировался на интернет-ресурсе YouTube.

Блогера также обвиняли в том, что 3 апреля он разместил на своей странице в «ВКонтакте» комментарий, «содержащий презрительные, уничижительные, негативно-оценочные, не соответствующие нормам речевого общения по форме выражения к видеоролику «Великолепная четверка_3. Носатый. Финал». Тем самым, считает обвинение, блогер умышленно унизил честь и достоинство четырех сотрудников Ленинского РОВД и причинил им моральный вред.

Петрухин вины не признал. Он назвал судебный процесс заказным и политическим, расправой над свободой слова, связанной с тем, что он занимает активную позицию по аккумуляторному заводу.

За уклонение от уплаты штрафа предусмотрена уголовная ответственность. Арест на имущество был наложен в рамках уголовного дела.

Брестские блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов в своем проекте «Народный репортер» на YouTube освещают ситуацию вокруг расположенного под Брестом аккумуляторного завода, против которого протестуют представители общественности. Блогеров неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности.

Правозащитные организации Беларуси призвали прекратить уголовное преследование Петрухина. Они считают, что уголовное преследование блогеров свидетельствует об усилении контроля интернет-сферы накануне предстоящих выборов.