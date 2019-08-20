Лукашенко: Беларусь и Венгрия поддерживают друг друга на международной арене

Александр Лукашенко считает, что белорусско-венгерские отношения развиваются в атмосфере открытости и партнерства. Об этом говорится в его поздравлении коллеге Яношу Адеру по случаю Дня Святого Иштвана.

Глава белорусского государства отметил, что двусторонние отношения носят конструктивный характер, и обе страны активно сотрудничают на международной арене, подставляя друг другу плечо.

По его мнению, развитие отношений как минимум в том же духе будет отвечать национальным интересам двух государств.

В начале года, встречаясь с главой МИДиВТ Венгрии Петером Сийярто, Лукашенко заявил, что Беларусь готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с этой страной по всем направлениям. Он отметил, что сегодня товарооборот между двумя странами находится в рамках 180-200 млн долларов: «Давайте скажем откровенно, что это смешная цифра, учитывая наши потенциалы, учитывая то, как наши экономики были в свое время кооперированы».

В свою очередь министр подчеркнул, что официальный Будапешт стремиться «объединить свои усилия со всеми, кто считает важным сотрудничество между Западом и Востоком. Поэтому мы работаем над тем, чтобы Беларусь могла более тесно сотрудничать с Европейским союзом».