Фотофакт. Под Столином машина ГАИ попала в ДТП — два инспектора в больнице

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Очередное дорожно-транспортное происшествие, участником которого оказался служебный автомобиль Госавтоинспекции, произошло утром во вторник, 20 августа, в деревне Маньковичи (Столинский район).

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

По данным милиции, тракторист, поворачивая налево, не уступил дорогу служебной Lada, которая ехала во встречном направлении.

Водитель автомобиля и тракторист не пострадали. За помощью к медикам обратились два инспектора, которые находились в авто — у них травмы разной степени тяжести.

ДТП с участием служебного автотранспорта не являются редкостью на дорогах Беларуси.

Так, 4 августа 52-летний водитель «Ауди» на трассе Минск — Витебск, поворачивая налево на АЗС, не уступил дорогу ехавшему по встречке милицейскому «Мицубиси», а 20 июля сообщалось, что в Шарковщинском районе автомобиль ГАИ столкнулся с «Рено».
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Тэги: ГАИ ДТП Город: Столин

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