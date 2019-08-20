Фотофакт. Под Столином машина ГАИ попала в ДТП — два инспектора в больнице

Очередное дорожно-транспортное происшествие, участником которого оказался служебный автомобиль Госавтоинспекции, произошло утром во вторник, 20 августа, в деревне Маньковичи (Столинский район).

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

По данным милиции, тракторист, поворачивая налево, не уступил дорогу служебной Lada, которая ехала во встречном направлении.

Водитель автомобиля и тракторист не пострадали. За помощью к медикам обратились два инспектора, которые находились в авто — у них травмы разной степени тяжести.

ДТП с участием служебного автотранспорта не являются редкостью на дорогах Беларуси.

Так, 4 августа 52-летний водитель «Ауди» на трассе Минск — Витебск, поворачивая налево на АЗС, не уступил дорогу ехавшему по встречке милицейскому «Мицубиси», а 20 июля сообщалось, что в Шарковщинском районе автомобиль ГАИ столкнулся с «Рено».