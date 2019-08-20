Мингорисполком хочет создать конкурента велошерингу «Колобайк»

Минские власти планируют создать альтернативу частному велошерингу, сообщил начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко на пресс-конференции 20 августа.

По его словам, сейчас в Минске «наблюдается активная деятельность велошеринга, в частности компании «Колобайк»: «Различные отзывы мы слышим от горожан. Мингорисполком с этим работает. Мы стараемся, не мешая развитию предпринимательского движения, немного провести ревизию нормативных документов, предложить определенные форматы взаимодействия. Потому что многих не устраивает, когда идет неупорядоченный велошеринг, и зачастую велосипеды препятствуют движению и проходу пешеходов», — сказал чиновник.

Он добавил, что в последнее время жалобы на данный сервис участились: «Мы неравнодушны в этом вопросе. Мы оцениваем ситуацию на сегодняшний день как неоднозначную».

Он также сообщил, что ГУВД рассматривает внесение изменений в нормативную базу.

«Мы будем работать над улучшением условий работы таких сервисов. Я поддерживаю инициативу, чтобы от города были в том числе операторы, которые бы составляли достойную конкуренцию частным сервисам. Мы видим это как организацию велопарковок. Это позволит значительно улучшить ситуацию, как это организовано в европейских столицах и небольших городах, где данные сервисы давно успешно функционируют и не причиняют дискомфорта горожанам, а наоборот, население поддерживает развитие данных проектов», — сказал начальник управления.

По его словам, городские власти «будут предпринимать меры, чтобы поправлять существующую ситуацию, и воздействовать на представителей данного сервиса, а также организовывать альтернативные возможности и работу альтернативных операторов, которые будут работать упорядоченно и у которых будут в наличии велопарковки».

Прокопенко уверен, что за велошерингом — будущее и надо просто улучшать качество предоставления сервиса, стараться «регулировать данные процессы и, по возможности, не вклиниваться в пространство обычных горожан».

По его словам, оператор вправе прописать места оставления велосипедов. «Вариантов несколько, и мы все их будем отрабатывать, а не идти в одном направлении. Будем прилагать усилия для развития данного движения. Но нас не устраивают случаи вандализма и оставления транспортных средств, когда это мешает пешеходам», — заключил представитель Мингорисполкома.